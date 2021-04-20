وكيل "تعليم الغربية" يُكرم معلمات التربية الفنية لتميزهن فى العمل

الغربية – مصطفى عادل

كرم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، كلا من رضا على بالغ، مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش الإبتدائية، وميرفت سعيد على جاهين ، معلم أول تربية فنية بالمدرسة ، للجهد المبذول والأعمال الفنية المتميزة داخل المدرسة.

من ناحية أخرى، تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددا من لجان الاختبار التجريبى لاختبار الشبكات للصف الثالث الثانوى باستخدام أجهزة التابلت، فى عدد من المدارس بإدارتى شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث قام بزيارة لجنة مدرسة أمين محمد أمين المشتركة، ولجنة مدرسة محمد إدريس الرسمية للغات، ولجنة مدرسة السادات الثانوية بنات، ولجنة مدرسة الجلاء الثانوية بنين، ولجنة مدرسة الحكمة الثانوية بنات.

وحرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع طلبة وطالبات شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة، للوقوف على كافة المشكلات التى تواجههم أثناء انعقاد الامتحان التجريبى.

وخلال الجولة تابع حجرات السيرفر ، وشدد على ضرورة عدم تواجد أى تشوينات داخل حجرات السيرفرات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتأكيد على دخول الطلاب بالكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف الإشراف على مداخل البوابات.

كما أكد على عدم اصطحاب الملاحظين والطلاب التليفون المحمول داخل اللجان والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير وسائل وسبل الراحة للطلاب وإزالة أى معوقات تواجه الطلاب داخل اللجنة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم غرف العمليات بالإدارات التعليمية العشر، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، ويتم التواصل مع الوزارة لحل أى مشكلات فنية او تقنية.