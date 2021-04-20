اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عن عمر يناهز 93 عاما

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:22 ص
وفاة والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عن عمر يناهز 93 عاما والتر مونديل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفي والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 1984 عن عمر ناهز 93 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية ومتحدث باسم العائلة.

وكان مونديل، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية ، اليوم الثلاثاء، أول نائب رئيس له مكتب في البيت الأبيض وكان منخرطا بعمق في كل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، وعمل عن كثب مع كارتر.

من جهته، قال كارتر في بيان "أشعر بالحزن اليوم لوفاة صديقي العزيز والتر مونديل الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا"، مضيفا "كان شريكا لا يقدر بثمن وخادما متمكنا لسكان مينيسوتا وللأمريكيين والعالم".

ولد والتر فريدريك مونديل في 5 يناير 1928 في بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة في الولاية.

حصل على جائزة القيادة العامة في طب الأعصاب من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، في عام 2015، لزيادة الوعي بصحة الدماغ، بعد أن فقد زوجته وابنته بسبب أمراض عصبية.

كما شغل مونديل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا في الفترة من 1964 إلى 1976.

 


جيمي كارتر

والتر مونديل

البيت الابيض

ولاية مينيسوتا

مجلس الشيوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر يخطط لتلقى لقاح فيروس كورونا

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 11:35 ص

كتاب جديد عن جيمى كارتر يرصد مساهمته فى توقيع اتفاقية كامب ديفيد.. تفاصيل

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 10:00 م

فى ذكرى ميلاده الـ101.. قالوا عن السادات.. الرئيس السيسى: قام بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث.. جيمى كارتر: سأتعلم الكثير منه.. نجيب محفوظ: أدى خدمات جليلة لمصر.. مصطفى محمود: رد مظالم كثيرة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 10:00 ص

زى النهاردة.. رئيس أمريكا جيمي كارتر يجمد الأصول والودائع الإيرانية.. اعرف السبب

الخميس، 14 نوفمبر 2019 10:16 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة