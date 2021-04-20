وفاة والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عن عمر يناهز 93 عاما

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توفي والتر مونديل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 1984 عن عمر ناهز 93 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية ومتحدث باسم العائلة.

وكان مونديل، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية ، اليوم الثلاثاء، أول نائب رئيس له مكتب في البيت الأبيض وكان منخرطا بعمق في كل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، وعمل عن كثب مع كارتر.

من جهته، قال كارتر في بيان "أشعر بالحزن اليوم لوفاة صديقي العزيز والتر مونديل الذي أعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا"، مضيفا "كان شريكا لا يقدر بثمن وخادما متمكنا لسكان مينيسوتا وللأمريكيين والعالم".

ولد والتر فريدريك مونديل في 5 يناير 1928 في بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة في الولاية.

حصل على جائزة القيادة العامة في طب الأعصاب من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، في عام 2015، لزيادة الوعي بصحة الدماغ، بعد أن فقد زوجته وابنته بسبب أمراض عصبية.

كما شغل مونديل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا في الفترة من 1964 إلى 1976.