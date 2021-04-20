اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:03 م
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وصول كميات كبيرة من أعمدة الإنارة الجديدة للقصير ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:41 م
وصول كميات كبيرة من أعمدة الإنارة الجديدة للقصير ضمن مبادرة حياة كريمة اعمدة الانارة الجديدة بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استقبلت مدينة القصير اليوم، الثلاثاء، كميات كبيرة من أعمدة الأنارة المختلفة المقرر تركيبها للمناطق المحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة استمرار وصول أعمدة إنارة جديدة، وذلك ضمن العملية المتضمنة إنارة عدد من المناطق بالمدينة المختلفة حيث شملت إحلال وتجديد الأعمدة بمناطق الجرف والعدوة، وتركيب أعمدة جديدة ببعض الشوارع وتوصيل التيار الكهربائى لثلاث مناطق ضمت تقسيم  6أ ، 6ب، 6ج.

من جانب أخر أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير ، على مواصلة أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة ، مشيرا إلى أن الأعمال تأتى للحفاظ على المظهر العام للميادين والشوارع

وتابعت الوحدة المحلية اليوم، استمرار أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ القصير بشارع بورسعيد ، حيث تأتى الأعمال تحت إشراف وتنفيذ جهاز التعمير بالبحر الأحمر. 

 

 


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