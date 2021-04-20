اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:14 م
خالد صلاح
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وزير ليبى يطالب كوريا الشمالية بدعم القطاع الصحى فى بلاده لوجستيا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:26 م
وزير ليبى يطالب كوريا الشمالية بدعم القطاع الصحى فى بلاده لوجستيا سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
أ ش أ

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طالب وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي خلال لقائه سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، بفتح باب التعاون بين البلدين من خلال الدعم اللوجستي للقطاع عن طريق توفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف.
 
وكان أكد وزير الخارجية الجزائرى، صبرى بوقادوم، أن بلاده تدعم ليبيا في كل محطاتها المقبلة، مؤكدا أن زيارته إلى ليبيا توطد العلاقات الثنائية مع جارة الجزائر، وتوحد الصفوف الرامية للتحضير للملفات القادمة.
 
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل وفدا جزائريًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية صبري أبوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
 

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كوريا الشمالية

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