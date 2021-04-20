وزير ليبى يطالب كوريا الشمالية بدعم القطاع الصحى فى بلاده لوجستيا

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طالب وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي خلال لقائه سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، بفتح باب التعاون بين البلدين من خلال الدعم اللوجستي للقطاع عن طريق توفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف.

وكان أكد وزير الخارجية الجزائرى، صبرى بوقادوم، أن بلاده تدعم ليبيا في كل محطاتها المقبلة، مؤكدا أن زيارته إلى ليبيا توطد العلاقات الثنائية مع جارة الجزائر، وتوحد الصفوف الرامية للتحضير للملفات القادمة.