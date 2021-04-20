اليوم السابع
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وزير خارجية لوكسمبورج يؤكد دعم بلاده لعقد الانتخابات فى كامل الأرض الفلسطينية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 م
وزير خارجية لوكسمبورج يؤكد دعم بلاده لعقد الانتخابات فى كامل الأرض الفلسطينية جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج
رام الله / أ ش أ/

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أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده والاتحاد الأوروبى لعقد الانتخابات فى كامل الأرض الفلسطينية بما فى ذلك القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه سيطرح موضوع الانتخابات الفلسطينية فى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى المقرر فى ١٠ مايو المقبل.

واستعرض وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - مع وزير خارجية لوكسمبورج، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيه القدس الشرقية، مشيراً إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى عقد اجتماعين تشاوريين فى مدينة القدس الشرقية بشأن الانتخابات وتوجيه تهديدات بحق مرشحين، فى انتهاك صارخ للاتفاقات الموقعة بين الجانبين بشأن الانتخابات فى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأشاد المالكى بمواقف لوكسمبورج الثابتة فى دعم نضال الشعب الفلسطينى وبشجاعة وحكمة الوزير اسيلبورن، كما وجه له الدعوة لزيارة فلسطين فى أقرب فرصة ممكنة.

 


وزير خارجية لوكسمبورج

لوكسمبورج

فلسطين

أخبار فلسطين

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