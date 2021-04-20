وزير التنمية المحلية: فتح الباب أمام رخص البناء بشكل تجريبى بداية شهر مايو

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحى واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.



وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.



وأشار شعراوى إلى أن استخراج الرخصة سيعتمد على الحى والجامعات ونقابة المهندسين وكل جهة سيكون لها إجراءات واختصاصات معينة، لافتًا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.