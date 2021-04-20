اليوم السابع
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وزير الإسكان من العاصمة الإدارية: نسب التنفيذ فاقت الجدول الزمنى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:06 ص
وزير الإسكان من العاصمة الإدارية: نسب التنفيذ فاقت الجدول الزمنى العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن

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الجزار: جار تنفيذ أعمال التشطيبات بمحور محمد بن زايد الجنوبي استعدادا لاستقبال الحركة المرورية الناشئة عن انتقال الموظفين للحى الحكومى

 
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ودفع معدلات العمل، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة.
 
وبدأ وزير الإسكان زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولى شركة "cscec" الصينية، التى تتولى تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، واستشارى المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروع، والجداول الزمنية للتنفيذ فى الفترة القادمة، وكذا موقف أعمال التوريدات اللازمة لتشطيب الواجهات، وتنفيذ أعمال المرافق.
 
وأثنى الوزير على جهود شركة "cscec" الصينية، فى تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، وجهودها للالتزام بتنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية فى الفترة الماضية، على الرغم من أزمة كورونا، مؤكداً تقديم الوزارة لكل أشكال الدعم للشركة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي، وتذليل أى عقبات أو صعوبات قد تواجه التنفيذ. 
 
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بأحد الأبراج السكنية، التى يجرى الانتهاء من تشطيب واجهته الخارجية، وتفقد عددا من الوحدات السكنية بالبرج، موضحاً أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
 
كما تابع الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ الأعمال بقطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبرامج الزمنية المُكثفة للشركات العاملة بالمشروع للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة، من أجل إنهاء عدد من قطاعات المشروع لخدمة سكان العاصمة الإدارية الجديدة، وموظفى الحكومة، الذين سينتقلون قريبا للعمل بالحى الحكومى.
 
واختتم وزير الإسكان جولته في العاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد أعمال التشطيبات (الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، استعدادا لاستقبال الحركة المرورية الناشئة عن انتقال الموظفين للحى الحكومى.
 

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العاصمه الاداريه الجديده

منطقه المال والاعمال

المنطقه المركزيه

الشركات الصينيه

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