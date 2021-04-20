وزراء بريطانيا يتعهدون بالتصدى لدورى السوبر الأوروبى: سنحمى لعبتنا الوطنية

كتبت رباب فتحى

تعهد الوزراء البريطانيون بإلقاء كامل ثقل الحكومة وراء الجهود المبذولة لمنع إنشاء دوري السوبر الأوروبي من أندية كرة القدم النخبة التي يخشى المشجعون أن تدمر اللعبة في إنجلترا.

وفي انتقادات ضد فرق منشقة مثل مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال ، قال وزير الثقافة أوليفر دودن إن الحكومة ستدعم سلطات كرة القدم في محاولتها لوقف المنافسة الجديدة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

قال أيضًا إنه في حالة فشلهم ، فإن الوزراء مستعدون لاستخدام قواعد الحوكمة وقانون المنافسة لمنع إقامة البطولة المثيرة للجدل ، والتي تخاطر بإنشاء "متجر مغلق" مربح للفرق بينما تحرم الآخرين من المال والجوائز عن طريق إزالة تهديد الهبوط بسبب الأداء الضعيف.

في مواجهة مطالب النواب لتسريع القوانين الجديدة من خلال البرلمان قبل الانطلاق المقترح للمسابقة الجديدة هذا الصيف ، قال دودن إنه مستعد للاستفادة من "الآليات التي تسمح لكرة القدم بالحدوث". قد يؤدي هذا إلى سحب تراخيص إقامة الألعاب أو حجب وجود الشرطة من ملاعب مثل أولد ترافورد وأنفيلد.

وقال: "سنضع كل شيء على الطاولة لمنع حدوث ذلك". "سنراجع كل ما تفعله الحكومة لدعم هذه الأندية للعب. سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية ".

أصبح الأمير وليام آخر من أضاف صوته إلى سيل الاحتجاج على الخطط ، الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر من ليلة الأحد ، والذي سيشهد مشاركة ستة فرق إنجليزية - بما في ذلك مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير - وثلاثة من كل من إسبانيا وإيطاليا تلعب مباريات منتصف الأسبوع لسوق تلفزيوني عالمي.

قال دوق كامبريدج ، رئيس الاتحاد الإنجليزي الحالي ، إنه "يشارك الجماهير مخاوفهم بشأن الدوري الممتاز المقترح والأضرار التي قد تسببها للعبة التي نحبها".