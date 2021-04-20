نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عادل شحاته استشاري أمراض الباطنة بالتأمين الصحي الشامل ببورفؤاد، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (468) من شهداء الأطباء بسبب الجائحة.

من ناحيتها، ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح فيروس كورونا، حيث أن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.