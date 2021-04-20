اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:32 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا الشهيد الدكتور عادل شحاته
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عادل شحاته استشاري أمراض الباطنة بالتأمين الصحي الشامل ببورفؤاد، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم (468) من شهداء الأطباء بسبب الجائحة.
 
من ناحيتها، ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح فيروس كورونا، حيث أن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.
 
 
 
WhatsApp Image 2021-04-20 at 1.50.36 PM

 


نقابة الاطباء

شهداء كورونا

وفيات كورونا

شهداء الموجة الثالثة

شهداء الفريق الطبى

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تتواصل مع "المركزى للإحصاء" لحصر أعداد أعضائها بالخارج

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص

نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:51 م

نقابة الأطباء تنعى 6 أعضاء بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ462

السبت، 17 أبريل 2021 01:58 م

نقابة الأطباء تنعى 4 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع الشهداء لـ440

الخميس، 08 أبريل 2021 03:34 م

نقابة الأطباء تنعى طبيبًا بعد وفاته بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ429

الإثنين، 05 أبريل 2021 10:53 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة