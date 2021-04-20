وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.

وأضافت أن الاستحقاق الرئاسى جرى فى البلاد تزامنا مع تصعيد جديد بين الحكومة والجماعات المسلحة، حيث قامت "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة نقطة حدودية يوم الانتخابات ودعوتها إلى إنهاء رئاسة ديبى.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش التشادى عظيم برمينداو أجونا، أعلن فى وقت سابق أن قوات الحكومة قتلت نحو 300 مسلح وألقت القبض على 150، يوم السبت الماضى، فى إقليم كانم على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة إنجامينا، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود حكوميين وإصابة 36 آخرين.