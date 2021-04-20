وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت فى وقت سابق من اليوم السفير البلغارى لدى موسكو أتاناس كريستين وسلمته مذكرة احتجاج بشأن التدابير الروسية للرد على طرد دبلوماسيين روسيين من العاصمة البلغارية صوفيا .

يُذكر أن وزارة الخارجية البلغارية أعلنت فى 22 آمارس الماضى موظفين اثنين من موظفي السفارة الروسية فى صوفيا شخصين غير مرغوب بهما، بينما أعلن مكتب المدعى العام البلغارى عن بدء إجراءات تمهيدية ضد مجموعة من الأشخاص يشتبه بهم بالتجسس لصالح روسيا.

