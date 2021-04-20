اليوم السابع
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موسكو: إرسال الغرب سفن عسكرية للبحر الأسود هدفه الضغط على روسيا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:50 ص
موسكو: إرسال الغرب سفن عسكرية للبحر الأسود هدفه الضغط على روسيا البحر الأسود - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن دخول سفن حربية بريطانية إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور هو محاولة للضغط على روسيا، ومحاولة من الغرب للتأثير على السياسة التي تتبعها موسكو.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مصدر في الخارجية الروسية، أن  "كل ما يجري القيام به من دخول السفن إلى البحر الأسود يتم لغرض واحد، وهو زيادة الضغط على بلدنا... وحتى نتصرف كما يتوقعون منا أن نتصرف، ونبدي امتثالا في بعض النواحي"، مضيفا أن "الدول الغربية ربما تعتقد أنه يمكنها إخافة روسيا".

وكانت قد قالت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلاً عن مصادر بحرية رفيعة، إن سفناً حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت الصحيفة أن إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي.

 


روسيا

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مضيق البوسفور

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سفن

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