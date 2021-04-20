موانئ البحر الأحمر: تداول 8600 طن بضائع عامة و424 شاحنة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم عن تداول 8600 طن بضائع عامة 424 شاحنة بموانئ الهيئة، و أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيان لها أن شملت حركة الواردات تداول 2300 طن بضائع و 136 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 6300 طن بضائع و288 شاحنة .

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، وأمل، بينما يشهد ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان.