اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:50 م
خالد صلاح
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مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات شرقي الكونغو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:10 م
مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات شرقي الكونغو العنف فى الكونغو - أرشيفية
أ ش أ

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم فى اشتباكات بين القوات المسلحة الكونغولية وعناصر من ميليشيا جبهة المقاومة الوطنية في قرية نياكوندي ( جنوب بلدة بونيا)، في إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
وبحسب ما ذكرته الإذاعة المحلية، اليوم الثلاثاء، فقد امتدت الاشتباكات بين الجيش والجبهة في إيتوري حتى المركز التجاري في مارابو وتم إضرام النار فى عدد من المركبات وإخلاء عدة قرى مجاورة من سكانها.
 
وقالت الإذاعة إنه سمع دوى انفجارات بالأسلحة الثقيلة عند المدخل الرئيسي لقرية نياكوندي التى سقطت الأحد الماضي في أيدي جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري.
وأفادت مصادر عسكرية بأن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاث مدنيين وعسكرى، وأن جنديين آخرين لا يزالا فى عداد المفقودين.
 
يشار إلى أن جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري هي ميليشيا مسلحة وحزب سياسي مقرها بونيا، وتنشط بشكل أساسي في جنوب مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (المقاطعة الشرقية سابقًا).

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