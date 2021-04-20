"مغارة على بابا".. أحمد دفع 3 ملايين جنيه لمستريح الشرقية: فلوس الأرض وشريكى

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثامنة"

وفى الحلقة الثامنة من برنامج " مغارة على بابا"، يقول أحمد عبد الظاهر، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه دفع لمستريح الشرقية ما يقرب من 3 ملايين جنيه، جزء خاص به وجزء خاص بشريكه بإحدى الدول العربية، مستطرداً:" شريكى لما سمع عن الموضوع أدانى مليون ونص أحطهم مع المستريح، وبعد ما حطينا المبلغ كله ملقناش حاجة".

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دلوقى في أزمة كبيرة شريكى كان حاطط الفلوس باسمى، وأبويا باع أرضه عشان يحطهالى مع المستريح، دلوقتى لا عارف أرجع حق شريكى ولا حقى، ومش عارف أعمل أي".