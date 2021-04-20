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مصرع طفل وإصابة والده فى حريق شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة بحلوان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:22 ص
مصرع طفل وإصابة والده فى حريق شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة بحلوان السيطرة على حريق -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نحجت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده بحالة اختناق، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة بدائرة قسم شرطة حلوان، وأمر اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.
 
تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن مصرع طفل وأصابة والده، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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