مصرع طفل على يد والده أثناء محاولة تهذيبه فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقي طفل مصرعه، مساء أمس الإثنين، علي يد والده بقرية أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بطريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بوصول طفل 10 سنوات إلي مستشفي جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه إلي مكان البلاغ، لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

وقالت المصادر، إن التحريات الأولية تشير إلي وفاة الطفل علي يد والده خلال اعتدائه عليه بالضرب المبرح في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتكثف وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، من تحرياتها حول المتهم لسرعة ضبطه خلال الساعات المقبلة، وقال مصدر أمنى، إنه تم التوصل لمعلومات جديدة حول مكان اختبائه، كما تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلي مستوى من المديرية لضبطه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها للمشرحة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، لإصدار تقريره عن سبب الوفاة.