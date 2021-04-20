مسئول بالاتحاد الأوروبى: أكثر من 100 ألف جندى روسى على الحدود مع أوكرانيا

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها موسكو.

وأضاف بوريل في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي القرم، مما يصعد من حدة التصعيد، موضحًا أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، أو طرد دبلوماسيين منها.

وتخشى أوكرانيا من بحث روسيا الداعمة العسكرية والسياسية للانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة الدونباس الشرقية، عن ذريعة لشن هجوم، فيما أعلنت موسكو أنها "لا تهدد أحدًا"، لكنها نددت بما تصفه بـ"الاستفزازات" الأوكرانية.