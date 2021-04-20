اليوم السابع
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ضمن فئة الأمراض المزمنة..

مرضى الاعتلال الكلوى يمكنهم حجز لقاح كورونا عبر الموقع الإلكترونى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:33 ص
مرضى الاعتلال الكلوى يمكنهم حجز لقاح كورونا عبر الموقع الإلكترونى الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مرضى الاعتلال الكلوى يمكنهم حجز لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الإلكترونى ضمن فئة الأمراض المزمنة.

وكانت استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السفير الروسي لدى مصر "جيورجي بوريسينكو" لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنك V)، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.  

الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير للدول الأفريقية.

وأشارت وزارة الصحة إلى سعيها لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، لافتًا إلى أن اللقاح الروسي (سبوتنك V) حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد أن تم تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، مضيفًه أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهما 21 يومًا.

 


الصحة

كورونا

الاعتلال الكلوى

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موقع تسجيل لقاح كورونا

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