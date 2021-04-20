مدير الصحة العالمية: سجلنا أكثر من 5.2 مليون إصابة جديدة بكورونا الأسبوع الماضى

كتب محمد شعلان

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة تشعرنا بالخطر ولكن حالات الوفاة تعتبر مأساة لكل أسرة ومجتمع بل وأمة بأكملها.

وغرد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تم تسجيل أكثر من 5.2 مليون حالة إصابة جديدة بـCOVID19 الأسبوع الماضى، وبلغ إجمالى الوفيات الآن أكثر من 3 ملايين. يمكن للأعداد الكبيرة أن تجعلنا نشعر بالخطر، لكن كل حالة وفاة هي مأساة لأسرة ومجتمع وأمة".



مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

وأوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه حال تطبيقنا الأدوات التي لدينا، بشكل متسق ومنصف، يمكننا السيطرة على هذا الوباء العالمي.

وفى وقت سابق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس "كورونا" المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.

من جانبه أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، بعدم فرض شرط شهادة للتطعيم ضد فيروس كورونا من أجل السماح بالسفر دوليًا.

وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الدلائل على نجاعة اللقاحات في منع انتشار فيروس كورونا محدودة".

وأضافت أن "طلب شهادة التطعيم ضد كورونا يعزز عدم المساواة ويحد من حرية التحرك"، كما أوصت اللجنة بـ"عدم فرض شهادة التطعيم شرطا للسماح بالسفر دوليا".