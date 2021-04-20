مدبولى من طرابلس: سعيد بوجودى فى ليبيا.. وسنوقع مذكرات تفاهم وتعاون

كتب رامى محيى الدين

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الليبى عبد الحميد الدبيبة: نحن اليوم لدينا الفرصة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، ووضع خطة واضحة لمذكرات التفاهم، وليس مجرد توقيع بروتوكولى، وسنضع الخطط التنفيذية لتنفيذ مذكرات التفاهم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفى مع نظيره الليبى: أنا سعيد جدا لوجودى فى ليبيا، وأنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه لليبيا قيادة وشعبا، ومحمل برسالة من الرئيس السيسى للشعب الليبى أن مصر تقدم الدعم الكامل لليبيا، وهذه أول زيارة لرئيس حكومة مصري للأراضى الليبية ونعبر فيها عن دعمنا الكامل لليبيا.

وأضاف نتوجه إليكم بالشكر لخطاباتكم التي تؤكد على عمق التواصل بين مصر وليبيا، وأؤكد تماما أن وجودى هنا لإعطاء رسالة دعم لليبيا، ودعمها في مسار النماء والتقدم، ونحن حريصون على دعم كل المشروعات في كل بقاع ليبيا مع كل الوزراء المعنيين بالبنية التحتية، من وزير الاتصالات والنقل والبترول والطيران وغيرها، ونحن لا نتأخر عن أي طلبات للأشقاء في تنمية المشروعات، ومعى وزيرة الصحة ووزير التربية والتعليم والتعاون الدولى والقوى العاملة لمناقشة التنسيق الكامل والتعاون مع أشقائنا في ليبيا في العديد من المشروعات.