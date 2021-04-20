اليوم السابع
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محافظ قنا: 94% نسبة مشاركة الطلاب فى الامتحان التجريبى للثانوية العامة بقنا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 م
محافظ قنا: 94% نسبة مشاركة الطلاب فى الامتحان التجريبى للثانوية العامة بقنا اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أن مدارس المحافظة شهدت نسبة مشاركة 94% فى أول بروفة تجريبية لامتحانات الثانوية العامة، حيث شهدت مدارس المحافظة اليوم الثلاثاء إقبالا من الطلاب للمشاركة فى أداء الامتحانات لقياس الشبكات ومدى كفاءتها والعمل على رصد المشكلات المتعلقة بالسيرفر ومنصة الامتحان ، حتى يتم التغلب عليها والعمل على حلها فورا وتلاشيها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية فى شهر يوليو القادم .

وأضاف الداودى، أن الامتحانات جرت وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الإمتحانية لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة التى تم إنطلاقها أمس الأول الأحد وتستمر حتى الخميس القادم .

ولفت محافظ قنا، أنه تم اتباع الإجراءات القانونية فى عقد اللجان الإمتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوى والتى تنص على وجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة.

وترأس الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام مديرية قنا للتربية والتعليم والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، لمتابعة سير الامتحانات التجريبية فى يومها الثاني ، بحسب ما أشار به الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وتحت إشراف ومتابعة من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والتى لم تتلقى أى بلاغات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية فى يومها الثاني.
 

 


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