محافظ الشرقية يشدد على الإسراع فى استكمال إنهاء التصالح فى مخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إسراع الخطى فى استكمال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة بعد أن قام المخالفون بدفع قيمة الجدية لتوفيق أوضاعهم المخالفة لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء حتى 31 مارس 2021، استقبلت عدد 247ألف و131 طلب تصالح فى مخالفات البناء العشوائي.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء اللجان الفنية ومديرى الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحى.

طالب المحافظ رؤساء اللجان الفنية بإعداد خطة عمل محددة بمدة زمنية موضح بها آليه إنهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الإشتراطات اللازمة طبقاً للقانون، لإنهاء العمل فى هذا الملف الحيوى والهام الذى توليه الدولة اهتماماً خاصا.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمبانى المخالفة المخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة فى الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة إشتراطات السلامة والحماية المدنية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه إجراءات ملف التصالح فى مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة عقد اجتماع إسبوعى للوقوف على معدلات الإنجاز فى هذا الملف وتذليل العقبات أمام عمل اللجان.

وخلال الاجتماع أبدى رؤساء اللجان الفنية استعدادهم للتعاون مع المحافظة لسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة وتحقيق أعلى نسبة انجاز لمحافظة الشرقية.

حضر الإجتماع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والعميد محمد العادلى مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية.