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لماذا أصدرت المحكمة قرارا بحبس حنين حسام من جديد؟

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:00 ص
لماذا أصدرت المحكمة قرارا بحبس حنين حسام من جديد؟ حنين حسام - والتيك توك
كتب أحمد حسنى

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بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، أمرا بضبط المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة قصية الاتجار بالبشر، فلماذا أمرت المحكمة بضبط وإحضار فتاة التيك توك حنين حسام، هذا ما يوضحه محامى بالنقض كالأتى:..

 
 
المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، أكد أن تغيب حنين حسام عن حضور جلسات محاكمتها مع مودة الأدهم و 3 أخرين، بتهمة الاتجار فى البشر، كان وراء قرار المحكمة بضبطها وعرضها محبوسة على المحكمة بالجلسة المقبلة، والتى من المقرر لها منتصف الشهر المقبل.
 
موضحاً أن حنين حسام أخلى سبيلها بعد برائتها أمام المحكمة الاقتصادية، وكان يجب عليها الحضور جلسات محاكمة قضية الاتجار فى البشر، إلا أنها تغيبت عن الحضور خلال الجلسات السابقة، ما دفع المحكمة لإصدار أمر بضبطها وحبسها لحين العرض على هيئة المحكمة بالجلسة المقبلة.
 

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

 

وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

 


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