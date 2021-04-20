لأول مرة في تاريخ سويسرا.. النساء تشكل أغلبية في برلمان أحد الكانتونات

(وكالات)

لأول مرة في تاريخ سويسرا، تشكل النساء الأغلبية في برلمان أحد الكانتونات، حيث انتخب كانتون نوشاتيل برلمانًا محليًا يضمّ 58% من النساء.

في عام 2013، كانت نسبة النساء في برلمان كانتون نوشاتيل 23%، بينما وصلت هذه النسبة إلى 34% في عام 2017، ولكن بعد انتخابات الأحد 18 أبريل الجاري، أصبح النساء يُشكلن أغلبية واضحة فيه.

يعتبر هذا الإنجاز مهماً للغاية، وذلك نظراً إلى التقدم البطيء الذي حققته سويسرا في قضية منح النساء حق الاقتراع، حيث لم يُسمح للنساء في سويسرا بالتصويت على المستوى الفدرالي حتى عام 1971، بينما قاوم الكانتون الأخير إعطاء النساء هذا الحق حتى عام 1990.

وقبل التصويت الأخير في كانتون نوشاتيل، ضمت البرلمانات المحلية لكانتونات بازل المدينة (42%، 2020)، وزيورخ (40.6%، 2019) وريف بازل (40%، 2019) أكبر عدد من النساء في تركيبتها.