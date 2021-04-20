كنت ضابطا .. شاهد قصة نصاب حاول الاستيلاء على أرض مهاجر مصرى فسقط فى قبضة مباحث الأموال

إعداد : بهجت أبو ضيف

خلال الحلقة الثامنة من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يحكي الدكتور إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية، عن إحدى القضايا التي عاصرها خلال عمله بإدارة مباحث الأموال العامة، من خلال إحباط مخطط شخص نصاب، في الاستيلاء على قطعة أرض ذات قيمة عالية، مملوكة لمصري هاجر البلاد منذ سنوات طويلة، وانقطعت كافة أخباره.

أشار يوسف إلى أن المتهم تمكن من خلال أحد شركائه في تزوير توكيل رسمي من مالك الأرض، تمهيدا لبيعها، إلا أن معلومات وردت لرجال المباحث تفيد تورط المتهم في عملية التزوير، وتم الحصول على إذن من النيابة والقبض عليه.

أضاف يوسف إلى أنه تبين من خلال تاريخ توقيع التوكيل الرسمي المزيف، أن مالك الأرض الحقيقي كان خارج مصر، كما تم الحصول على شهادة تحركات من إدارة الجوازات، تشير إلى أن مالك الأرض لم يدخل مصر خلال تلك الفترة.