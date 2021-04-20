اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار خلال ساعات من وزيرة الصحة بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:12 م
قرار خلال ساعات من وزيرة الصحة بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
 
 
ومن المتوقع أن يصدر قرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال ساعات بأن يتم معاملة الأشقاء الليبيين فى مستشفيات وزارة الصحة المصرية معاملة المصريين من حيث الأسعار والخدمة المقدمة.
 
ومن بين البروتوكولات التى تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، و إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، و مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.
 
 

مصر وليبيا

الحكومة

مصطفى مدبولى

زيارة رئيس الوزراء لليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة