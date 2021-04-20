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قافلة أبواب الخير تصل الغربية لتوزيع 80 طن مواد غذائية لـ6 آلاف أسرة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 م
قافلة أبواب الخير تصل الغربية لتوزيع 80 طن مواد غذائية لـ6 آلاف أسرة قوافل صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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تواصل قوافل صندوق تحيا مصر توفير المواد  الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها الصندوق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

واستقبلت اليوم محافظة الغربية  قافلة أبواب الخير وتتضمن 72 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 6 آلاف شنطة دواجن تزن 8 اطنان ليتم توزيعها على 6 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي  لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير تم إطلاقها لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن قوافل الحملة مستمرة في توفير الغذاء طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاى، وكيلو بلح)

وأضاف أن حملة أبواب الخير وصلت إلى 16 محافظة حتى الآن وسيتم تنظيم القوافل طوال شهر رمضان المعظم للوصول إلى 650 ألف أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الفتاح أن الحملة مستمرة أيضا في توزيع الوجبات الجاهزة يوميا لإفطار الصائمين بمعدل 35500 وجبة، فى 16 محافظة يوميا، بالتوازى مع توزيع المواد الغذائية.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء الماضى.

قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر 2
قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر 2

 

قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر بالغربية
قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر بالغربية

 

قافلة صندوق تحيا مصر
قافلة صندوق تحيا مصر

 

قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر
قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 



 


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