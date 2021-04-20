اليوم السابع
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فودافون تسعد ملايين المصريين بعودة متميزة لأيقونة رمضان شريهان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:03 م
فودافون تسعد ملايين المصريين بعودة متميزة لأيقونة رمضان شريهان شريهان في إعلان فودافون

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هدية فودافون للمصريين فى رمضان.. عودة شريهان نموذج للتحدى والأمل ودعوة للتفاؤل بالمستقبل


اعتادت شركات الاتصالات كل عام على إطلاق حملاتها الإعلانية في سباق رمضاني شديد المنافسة، ولكن هذا العام كانت المنافسة محسومة بعودة أيقونة رمضان ونجمة مصر والعالم العربي شريهان، والسبب حملة إعلانية أطلقتها الشبكة رقم واحد في مصر فودافون لتكون هدية للمصريين فى رمضان ودعوة للأمل والتفاؤل بالمستقبل. 
 
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ظهور شريهان جاء مفاجأة مدوية، حيث لم تظهر فى أى عمل فنى منذ أكثر من 19 عاما، ولكنها وافقت واختارت أن تكون العودة مع فودافون مصر، لشعورها أن الحملة تحمل رسالة هامة للمجتمع وهى الإصرار والتحدي مهما كانت الصعاب، لتأتى الحملة الإعلانية بعد سنة مرت بصعوبة على المجتمع المصرى والعالمى بظهور جائحة الكورونا مما ترتب عنه تغيير فى ملامح الحياة والتحديات التى يواجهها الإنسان، وحرصت فودافون مصر على الاحتفال بالعزيمة وروح المثابرة لدى المصريين، وحاولت فودافون مصر أن تختار شخصية ملهمة للكثيرين لتدخل على قلوبهم الفرحة والفكرة الإصرار والتحدى.
  
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وبعد غيابها لأكثر من 19 عاما ومع مجرد ظهورها على الشاشات، خطفت النجمة شريهان الأضواء فور إطلاق الإعلان، لتتحول حملة فودافون من مجرد حملة إعلانية إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبهرت الشركة الجميع بالاستعدادات التي كانت على أعلى مستوي حيث تعاونت مع كلا من المخرج محمد شاكر ومدير التصوير أحمد المرسي ومصمم الرقصات هاني أباظة وأغنية الإعلان من كلمات منه عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين بو حافة. 
 
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وتؤكد تلك الحملة أن ريادة فودافون فى السوق المصرى وحرصها على تقديم الفكر المختلف المبهر للعملاء والمصريين فى رمضان، الشهر الأكثر متابعة ومشاهدة للمحتوى الفني، ومن هنا حرصت فودافون على تقديم محتوى فني يضاهى الإنتاج العالمي والتكنولوجيا المستخدمة عالميا فى تصوير وإخراج وإنتاج الإعلان ليكون ظهور أيقونة رمضان شريهان مع شبكة المحمول رقم واحد فى مصر حدثا كبيرا تناولته وسائل الإعلام المصرية والعالمية ومواقع التواصل الإجتماعى لازالت تتداوله وتحول لـ"ترند" بعد ظهور الإعلان بلحظات.
 
أما عن الجانب الفني فاثبتت فودافون قدرتها على التعاون مع فريق عمل فني على مستوى عالمي، حيث اعتمدت الشركة على معدات تصوير عالمية تستخدم لأول مرة في مصر، كما استعانت بأسماء كبيرة في مجال الاستعراض والفن لتخرج المحتوى الفني بهذا المستوى.

شريهان في إعلان فودافون

إعلان فودافون

فودافون

شريهان

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