طقس الخليج.. ممطر على السعودية صحو بالإمارات وحار فى البحرين

وكالات

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص تنبأت أحول الطقس اليوم الثلاثاء، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وفى الإمارات سيكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً و مائلا للحرارة نهاراً، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات "جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة".

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً ومائل للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 20:30 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة في أبو ظبى العظمى 33 والصغرى 20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب، ويكون حاراً خلال النهار. وأن درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية.. والصغرى 22 درجة مئوية. وأن الرياح متقلبة الاتجاه من 3 الى 8 عقد، وتكون شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً خلال النهار.