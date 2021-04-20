صحيفة أمريكية: مسئولو الأمن بالكونجرس يدرسون وضع سياج مجددا حول الكابيتول

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن مسئولو الأمن في الكونجرس يدرسون إعادة بناء السياج حول محيط مبنى الكابيتول، حيث تستعد واشنطن لخطاب الرئيس الأمريكى، جو بايدن أمام الكونجرس الأسبوع المقبل والاحتجاجات المحتملة ردًا على حكم ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد.

وجاء فى تقرير الصحيفة إن أي محيط سياج جديد لمبنى الكابيتول سيكون أضيق، وفقًا للمحادثات الأولية، ولن يشمل إغلاق الشوارع مثلما حدث قبل ذلك. وقال مصدر في الكونجرس، إن الاقتراح كان من المتوقع أن يعرض على مجلس شرطة الكابيتول للموافقة عليه الثلاثاء وستكون تكلفته مليوني دولار.

وقالت الصحيفة إن الموجة الجديدة من القلق فى الكونجرس تأتى بسبب مخاوف الاحتجاجات المحتملة هذا الأسبوع بالتزامن مع خطط لإعادة فتح مبنى الكابيتول أمام مجموعات محدودة من الزوار يوم الأربعاء. إنها المرة الأولى التي يُسمح فيها للزوار الخارجيين في "الأعمال الرسمية" بالدخول إلى جانب مجلس النواب من مبنى الكابيتول منذ أن فرض فيروس كورونا قيودًا كبيرة. سيسمح للزوار الإضافيين بدخول بقية مباني المجلس الأربعاء المقبل ، يوم خطاب بايدن.

وأوضحت الصحيفة، أن الكثير من السياج الذي تم تركيبه في أعقاب تمرد 6 يناير قد تم إزالته بشكل تدريجى خارج مبنى الكابيتول ، لكن الاحتجاجات المحتملة وخطاب بايدن يوم الأربعاء يضعان بعض المسئولين الأمنيين في حالة توتر.

تستعد الشرطة في دالاس لاحتجاجات محتملة بعد صدور حكم بحق ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد، فى الوقت الذى تتداول هيئة المحلفين منذ تسع ساعات.

وقالت إدارة شرطة دالاس إنها تستعد لمظاهرات محتملة بعد التوصل إلى حكم في محاكمة ديريك شوفين، مؤكدين أنه لا توجد حاليًا أي تهديدات ذات مصداقية للمدينة أو منطقة شمال تكساس، لكن الشرطة تراقب الأحداث بحثًا عن أي تهديدات محتملة.

وقالت الشرطة: "ستحترم الإدارة الأفراد الذين يعبرون عن حقوقهم في التعديل الأول، وهدفنا هو التجمع السلمي والآمن لجميع الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الدستورية".