صحة بنى سويف تنظم قافلة طبية بقرية منشأة أبو مليح فى مركز سمسطا

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسةالدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية بقرية منشأة أبومليح مركز سمسطا بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين فى القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وتمكنت القافلة من الكشف على 70 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتى شملت "17 أطفال ، 21 باطنة، 23 رمد، 9 عظام"، فيما تم عمل 17 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبى بمديرية الصحة.