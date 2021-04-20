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سوديك لـ"العربية": الدار العقارية الإماراتية عرضت شراء 51% من شركتنا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:04 م
سوديك لـ"العربية": الدار العقارية الإماراتية عرضت شراء 51% من شركتنا ماجد شريف
كتب أحمد عرفة

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عرضت قناة العربية، تقريرا عن شركة الدار العقارية الإماراتية التى تأسست في أبوظبي عام 2005 عارضة أبرز مشاريعها، مؤكدة أن شركة الدار العقارية تخطط لإدارة وتنفيذ مشاريع بـ 50 مليار درهم على مدار 3 – 5 سنوات.

 

وأكد تقرير قناة العربية، أن شركة الدار العقارية الإماراتية تسعى اليوم للتوسع في مصر، وتصل القيمة التسويقية للشركة 29 مليار درهم.

كما عرضت القناة تقريرا عن شركة سوديك العقارية في مصر التي وافق مجلس إدارتها على استحواذ الدار الإماراتية على حصة أغلبية فيها.

 

 

وخلال مقابلة مع قناة العربية، أكد ماجد شريف العضو المنتدب في سوديك أن الفحص النافي للجهالة للصفقة مع الدار سيتم خلال أيام موضحا أن عرض الشركة الإماراتية لشراء 51% من سوديك يتضمن تحالفا من المستثمرين.

وأضاف العضو المنتدب في سوديك: بدأنا في إجراءات المعاينة، وسيتم فتح الباب لبدء المعاينة خلال أيام قليلة ، وطبقا للقواعد المعمول بها في مصر 60 يوم عمل من تاريخ التقدم للاستحواذ بنسبة 51 % كحد ادنى لأسهم الشركة .

 

 

 


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