وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن كريستين دخل مقر الوزارة رافضًا التعليق، فيما وصلت قبله بدقائق قليلة لوزارة الخارجية الروسية سيارة تحمل أعلام الاتحاد الأوروبى.

وكانت وزارة الخارجية البلغارية قد أعلنت، فى 22 مارس الماضى، أن اثنين من العاملين بالسفارة الروسية فى صوفيا، شخصين غير مرغوب فيهما.

ويُزعم أن اثنين من المواطنين الروس تبين من خلال التحقيق أنهما قاما بأنشطة استخباراتية غير مصرح بها لا تنسجم مع أطر العلاقات بين البلدين.

كما أعلن مكتب المدعى العام البلغارى - فى وقت سابق - بدء الإجراءات التمهيدية ضد مجموعة من الأشخاص المشتبه فى تجسسهم لصالح روسيا.