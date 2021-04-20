وقال مدير المشاريع الخاصة فى شركة "زالا إيرو"، نيكيتا خاميتوف - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن الطائرة المسيرة الجديدة لا يمكن التأثير عليها وقطعها عن الاتصالات بواسطة محطات الحرب الإلكترونية، مشيرا الى أن الدرون الجديد عبارة عن مروحية مسيرة رباعية المراوح تحلق فى نظام الصمت اللاسلكى التام.

وأضاف نيكيتا خاميتوف :" إننا نحدد للدرون نقطة على خارطة يستطلعها، ثم نقطع عنه كل الأنواع للاتصال، بما فيها قنوات الاتصال الفضائى عبر أجهزة الملاحة "جى بى إس" أو "غلوناس".

ويقوم الحاسوب الإلكترونى الذى يزود به الدرون بتشكيل سحابة متكونة من النقاط الجغرافية على الأرض ليحلق الدرون استنادا إليها، لذلك بمقدوره العودة إلى قاعدته حتى فى حال انقطاع كل أنواع الاتصال.

ويمكن أن يبقى الدرون الصامت فى الجو لمدة 40 دقيقة. ويبلغ مدى عمله 5 كيلومترات. ويحمل الدرون على متنه كاميرا فيديو وجهازا للرؤية الليلية يستخدمهما لاستطلاع منطقة معينة له.

وأوضح نيكيتا خاميتوف أنه من الصعب جدا اكتشاف الدرون فى الجو لأبعاده الصغيرة وتخفيه البصرى والصوتى الفائق، كما أنه يمكن استخدامه كذلك فى المجالات المدنية لحماية أنابيب الغاز والنفط مثلا.

