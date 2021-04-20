اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تدعو لمواصل التعاون المثمر مع الكويت

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:10 ص
روسيا تدعو لمواصل التعاون المثمر مع الكويت وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. 
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الروسية الكويتية، بما فيها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المثمر بين البلدين والاتصالات الثقافية والإنسانية. 
وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والكويتي أعربا خلال الاتصال الهاتفي، عن اهتمامهما المشترك بزيادة تطوير التفاعل بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج وتعزيز المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة والمساعدة في حل النزاعات الإقليمية المختلفة.

روسيا

الكويت

سيرجى لافروف

صباح خالد الصباح

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