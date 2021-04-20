اليوم السابع
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رئيس مصلحة السجون: نواجه حملة تشويه متعمدة ونعمل على إعادة تأهيل السجناء

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:17 م
رئيس مصلحة السجون: نواجه حملة تشويه متعمدة ونعمل على إعادة تأهيل السجناء اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون
محمود عبد الراضي

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أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنهم يواجهون حملة تشوية متعمدة لرسم صورة مغايرة عن السجون، مؤكدًا أن ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي يدار بها قطاع السجون محض كذب وافتراء.
 
وأشار "مرزوق" فى تصريحات له على هامش زيارة تفقدية نظمها قطاع السجون لأعضاء المنظمات الحقوقية والصحف المحلية والعالمية، من داخل سجن برج العرب إلى الدور الفعال الذى تقوم به السجون للمواءمة ما بين القانون والسياسة العقابية بمفهومها الحديث، لافتًا إلى الدور البارز الذى يلعبه قطاع السجون لتأهيل المساجين. 
 
وأكد مساعد الوزير: "لدينا مسؤولية فى غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح من خرج عن القانون بالصورة التي تجعله عضوًا فاعلًا في المجتمع".
 
وتابع "مرزوق"، أن الجميع يسعى جاهدًا إلى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون من منطلق دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني.
 
وأوضح أن قطاع السجون يحرص على استضافة جميع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة الحقائق بموضوعية.

مصلحة السجون

سجن برج العرب

مصلحة السجون فى برج العرب

اخبار الحوادث

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