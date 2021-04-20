اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح صالات مجمع الإسكواش بعد انتهاء تطويرها

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:41 م
رئيس جامعة أسيوط يفتتح صالات مجمع الإسكواش بعد انتهاء تطويرها جانب من الافتتاح
أسيوط فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صالات مجمع الإسكواش بالقرية الأوليمبية بعد تطويرها وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة القرية والدكتور محمود عبد الحليم المشرف على القرية والدكتور ناصر عثمان الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن تطوير مجمع الإسكواش يأتى فى إطار حرص الجامعة على تعظيم الإستفادة من وحداتها ومرافقها المختلفة بشكل عام والقرية الأوليمبية بشكل خاص والتى تمثل نقطة جذب لكافة أفراد المجتمع الجامعى وكذلك أفراد المجتمع الخارجى، وذلك لما تحتويه من ملاعب لكافة الألعاب الفردية والجماعية والمصممة وفق المعايير الأوليمبية المؤهلة لإستضافة كافة البطولات المحلية والدولية .

من جانبه، كشف الدكتور شحاتة غريب أن مجمع الإسكواش يضم عدد من الملاعب ويعد من الصالات الرياضية المميزة على مستوى حافظة أسيوط والتى تشهد إقبالاً من المترددين عليها من لاعبى الإسكواش سواء المبتدئين والراغبين فى التعرف على رياضة الإسكواش أو الممارسين لها بالفعل، مشيراً إلى أن مجمع صالات الإسكواش شهد أعمال تطوير شاملة وإحلال وتجديد لغرف ووحدات المجمع ورفع كفاءة البنية التحتية للملاعب .

 

DSC_5707
 

 

DSC_5725
 

 

DSC_5741
 

 


رئيس جامعة أسيوط

صالات مجمع الإسكواش

محافظه اسيوط

كليه الحقوق

ملاعب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة