رئيس جامعة أسيوط يفتتح صالات مجمع الإسكواش بعد انتهاء تطويرها

أسيوط فريق المحافظات

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صالات مجمع الإسكواش بالقرية الأوليمبية بعد تطويرها وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة القرية والدكتور محمود عبد الحليم المشرف على القرية والدكتور ناصر عثمان الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق.

وصرح الدكتور طارق الجمال أن تطوير مجمع الإسكواش يأتى فى إطار حرص الجامعة على تعظيم الإستفادة من وحداتها ومرافقها المختلفة بشكل عام والقرية الأوليمبية بشكل خاص والتى تمثل نقطة جذب لكافة أفراد المجتمع الجامعى وكذلك أفراد المجتمع الخارجى، وذلك لما تحتويه من ملاعب لكافة الألعاب الفردية والجماعية والمصممة وفق المعايير الأوليمبية المؤهلة لإستضافة كافة البطولات المحلية والدولية .

من جانبه، كشف الدكتور شحاتة غريب أن مجمع الإسكواش يضم عدد من الملاعب ويعد من الصالات الرياضية المميزة على مستوى حافظة أسيوط والتى تشهد إقبالاً من المترددين عليها من لاعبى الإسكواش سواء المبتدئين والراغبين فى التعرف على رياضة الإسكواش أو الممارسين لها بالفعل، مشيراً إلى أن مجمع صالات الإسكواش شهد أعمال تطوير شاملة وإحلال وتجديد لغرف ووحدات المجمع ورفع كفاءة البنية التحتية للملاعب .