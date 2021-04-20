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رئيس الوزراء: خط ملاحى بحرى بين مصر وليبيا سيتم تشغيله قريبا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:10 م
رئيس الوزراء: خط ملاحى بحرى بين مصر وليبيا سيتم تشغيله قريبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا قريبًا على أن يتم عقدها فى القاهرة، موضحًا أنه سيكون هناك خط ملاحى بحرى بين البلدين سيتم تشغيله قريبًا.
 
وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، عقب وصولهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان فى استقبالهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين. 

مصر وليبيا

رئيس الحكومة الليبية

مصطفى مدبولى

توقيع اتفاقيات تعاون

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