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دار الإفتاء: استخدام العطور فى نهار رمضان لا يفسد الصيام

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:53 ص
دار الإفتاء: استخدام العطور فى نهار رمضان لا يفسد الصيام دار الإفتاء المصرية
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استخدام العطور للتطيب فى نهار رمضان، لا يفسد الصيام، وذلك ردا على سؤال ورد لها، كان نصه.. ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب؟.

وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، كالتالى: "العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام".

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وكانت دار الإفتاء المصرية، ردت فى وقت سابق، على سؤال "ما حكم الإفطار فى شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة فى هذه الظروف التى تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد"، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "الذى عليه المذاهبُ الأربعة المتبوعة وعليه الفتوى والعملُ، أنه ليس كلُّ مرضٍ مبيحًا للفطر، وإنما يُرَخَّصُ فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقَّته لشدَّة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم فى أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء، وذلك كلُّه بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التى يعلمها من مرضه".

وأضافت الدار: "قد يكون الإفطار فى بعض الحالات واجبًا إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا، ويجب على من أفطر منهم قضاءُ ما أفطره عند زوال الطارئ الذى منع الصوم، وعلى الإنسان فى كل ذلك الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجِدِّ واليقين من غير استهتار أو تهوين".

 

 


دار الافتاء

الافتاء المصرية

استخدام العطور فى نهار رمضان

صيام رمضان

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