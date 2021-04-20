"حبوب منع الحلم" بالورشة التعريفية الأولى لمهرجان السينما التسجيلية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عرض نادى سينما الإسماعيلية، عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة ضمن الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان الاسماعيلية الدولى للافلام التسجيلية والروائية القصيرة والمتحركة، والذى سيقام فى الفترة من 19 إلى 25 مايو 2021، ويتضمن عرض 120 فيلما، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا ، وتنظيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي .

من بين الافلام المعروضة ، عرضت اللجنة المنظمة لمهرجان السينما التسجيلية ، الفيلم المغربى القصير " حبوب منع الحلم " لعصام دوخو، والذى شارك من قبل فى مسابقة الدورة الـ 20 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

شارك فيلم "حبوب منع الحلم"، ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتدور أحداثه حول الفقراء فى المغرب وطريقة معيشتهم.

وعقدت الورشة التعريفية الأولى لمهرجان الإسماعيلية التسجيلية لشباب المتطوعين بفعاليات الدورة الـ 22.

وحرصت اللجنة المنظمة على عقد ورشة تعريفية لفريق المتطوعين من الشباب والفتيات الجامعيين ، حول المشاكل التى قد يتعرض لها، وكيفية حلها ، إضافة إلى مناقشة أفكار تطوير الدعاية للمهرجان، وجذب أكبر قدر من المهتمين والترويج له.

من جهته قال المخرج محمد محمدين، مسئول فريق المتطوعين، تم اختيار ما يقرب من 80 متطوع من الجامعين والمتحدثين بأكثر من لغة أجنبية للمشاركة فى فعاليات مهرجان السينما التسجيلية ، على أن يتم تصفيتهم خلال الفترة المقبلة وبحسب تقييم مدى جديتهم فى المشاركة " .

واضاف: "نعتمد على المتطوعين لنجاح مهرجان الإسماعيلية، كما تم اختيارهم بعناية، فاغلبهم يتحدثون اكثر من لغة اجنبية، تزيد من فرص التواصل المباشر والمرن مع الوفود الاجنبية " .

كما أشار إلى أن شروط اختيار المتطوعين خلال دورة عام 2021، كانت تخضع لعدة معايير وشروط، أهمها التفرغ التام للنشاط التطوعى بالمهرجان خلال الفترة من 19- 25 مايو وهى فترة انعقاد فعاليات المهرجان" ، إلا يقل السن عن 18 سنة، أن يكون المتقدم خريج جامعى أو على الاقل طالب بإحدى الجامعات، مع إجادة لغة أجنبية على الاقل "الانجليزية أو غيرها"، حسن المظهر والسمعة والسلوك، لديه القدرة على التعاون وإجادة العمل بروح الفريق، على ان تكون الاولوية لأبناء الاسماعيلية.

ولفت محمدين إلى وعى جمهور الإسماعيلية بأهمية السينما والإقبال الجماهيرى الملحوظ على الأفلام ، خلال مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو ما تم رصده خلال دورات المهرجان السابقة.

ووجهت حنان الضبع، مسئول فريق المتطوعين، المشاركين، باهمية تنمية وعى الجماهير تجاه الرسائل والأهداف، التى تعرضها الأفلام التسجيلية خاصة أن بها رسائل مجتمعية هامة بجانب الرسائل الإنسانية، التى قد تساهم فى تغيير ضمائر وأفكار وأهداف الشعوب.

كما شدد خالد زادة، مسئول فريق المتطوعين، على الجدية والالتزام من قبل المشاركين، مؤكدا ان الهدف الحقيقى من انعقاد الدورة الـ 22 لمهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية، هو الاستمتاع بفن راقى له هدف ورسالة.