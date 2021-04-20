جولة على كورنيش وشواطئ مطروح ساعة العصارى فى رمضان.. فيديو وصور

ورصدت عدسة اليوم السابع، من على أحد ألسنة شواطئ البحر، واجهة المدينة على الكورنيش، وجمال الشواطئ الواقعة على خليج مطروح، في مشهد بانورامي رائع.

وتستعد محافظة مطروح، خلال الفترة الحالية، بتطوير الشواطئ ورفع كفاءة الخدمات، وتنظيف رمال الشواطئ وتسويتها استعدادا لموسم الصيف السياحي، لاستقبال المصطافين لاستمتاع بجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين.

ويوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا وروميل والليدو والأليزية ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.

كما أن هناك شواطئ تتميز عن غيرها بصفات فريدة، حيث إنها ما زالت بكر ولا يعرفها معظم المصطافين، لبعدها نسبياً عن المناطق السكنية والشواطئ الشهيرة، لذلك تمتاز بالهدوء ونقاء الرمال البيضاء، ونقاء المياه وشفافيتها العالية التي تعكس الرمال البيضاء في قاع البحر.

ورصدت عدسة اليوم السابع، التطويرات الجديدة، التي ستفاجئ المصطافين وعشاق مطروح، من بينها ألسنة حماية الشواطئ، التي تم تحويلها إلى مماشي وسيتم استغلالها خلال المصيف لتكون مكانا للتنزه والترفيه والتقاط الصور المميزة، من داخل البحر، والاستمتاع بالمشهد البانورامي لمدينة مرسى مطروح من داخل البحر.



استمتاع المواطنين ببحر مطروح ساعة العصاري في رمضان



التمشية على البحر من تسالي رمضان في مطروح



تحويل ألسنة حماية الشواطئ لمتنزهات في مطروح



تنظيف وسوية رمال الشواطئ استعدادا للمصيف



رحلات بحرية قبل الافطار في مطروح



كورنيش مرسى مطروح