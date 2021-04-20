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ثانى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بتهمة سب شوبير اليوم

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:00 ص
ثانى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بتهمة سب شوبير اليوم المحكمة الاقتصادية- أرشيفية
كتب محمد أبو عوض- أحمد حسنى

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تواصل المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، وذلك لاتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير. 

 
كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.
 
وقال الإعلامى في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، وأنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.

 


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المحكمه الاقتصاديه

اخبار الحوادث

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