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تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:59 م
تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس الداخلية التونسية
كتب أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، تمكن وحدات الإدارة العامة للأمن الوطنى من الكشف على خلية تكفيرية وتفكيك وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية بمدينة صفاقس.

وأكدت الداخلية التونسية أنه بإيقاف عناصر الخلية المذكورة وتعميق التحقيقيات معها، تبين تلقي متزعمها لدروس معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور.

وأوضحت الداخلية التونسية أنها تمكنت من خلال هذه العملية الأمنية من حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.


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