تكثيف حملات التعقيم والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عن استمرار حملات التطهير والرش والتعقيم للشوارع والميادين والأماكن العامة والمنشآت، وأماكن تردد المواطنين، وذلك بمختلف مدن وقرى المحافظة تنفيذا لخطة المحافظة وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

في مركز ومدينة دار السلام واصلت الوحدة المحلية حملات التعقيم والتطهير بالمدينة، والقرى التابعة، حيث تم تكثيف الحملات بقرى أولاد يحيي بحري، وقرية مزاتا شرق، وأولاد سالم بحري، وقرية برمانة، ونجع جودة، ونجع الثلاثين، وقرية العقارية، وتم تعقيم ورش شوارع قرية السلام، البلابيش بحري، وأولاد بكر ونجع عمار وقرى سيول بكر وعمار، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة لأعمال الرش والتعقيم بشوارع قرية أولاد نصير.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملات الرش والتطهير بدائرة المركز، حيث تم رش وتطهير شارع الجمهورية، وشارع الشهداء وشارع البساتين وشارع هندسة الري، ومنطقة نجع الضبع، ومنطقة نجع أولاد أبو زيد، ومنطقة نجع وحشي، ومنطقة نجع غزالي ونجع بهادر، وشارع المركز القديم، ومنطقة شق النزلة، وشارع سنبل، ومنطقة كوم الجرون، وشوارع غرب البلد، والشيخ الشعراوي، ومنطقة مركز الشرطة الجديد، وعمارات الموقف، ومنطقة السوق القديم، ومنطقة نجع أبو عقيل، ونجع صقر، والوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية ومركز شباب جهينة الشرقية، وماكينات الصرف الآلي.

وفي حي غرب سوهاج واصلت حملات التطهير والتعقيم أعمالها بفرعيات نجع مطرود، وبمنطقة الجوازات وفرعيات القيسارية، وشارع المحطة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمتابعة حملات التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث شملت الحملات مدينة طهطا، وساحل طهطا، والمجالس القروية التابعة مجلس قروي نزلة القاضي، ومجلس قروي بنجا، ومجلس قروي شطوره ومجلس قروي لصوامعه غرب.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة حملات التطهير والتعقيم بدائرة المركز، حيث تم تطهير وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالكامل، وفي الدويرات تم رش وتعقيم مبنى الوحدة المحلية، ومكتب البريد، ومكتب تموين الدويرات، ومجلس قروي روافع العيساوية، والدويرات ومبنى الحملة الميكانيكية وفي حي الكوثر تم القيام بحملة تعقيم مكبرة استهدفت ش المرور وأبراج الأوقاف والشوارع الموازية.



تطهير المساجد بالقرى والمراكز



تطهير مكاتب البريد



تطهير الوحدات الصحية بالقرى



تطهير الوحدات المحلية



تطهير مكينات الصرف

تطهير المصالح الحكومية بسوهاج



تطهير الشوراع



تطهير المصالح الحكومية



تطهير المدارس



اعمال التطهير