اليوم السابع
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تفاصيل لقاء الفريق أسامة ربيع ومدير الشئون الاستراتيجية بالقيادة المركزية الأمريكية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:31 م
تفاصيل لقاء الفريق أسامة ربيع ومدير الشئون الاستراتيجية بالقيادة المركزية الأمريكية رئيس هيئة قناة مع مدير الشئون الاستراتيجية بأمريكا
الإسماعيلية - السيد فلاح

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استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم، الثلاثاء ، وفدًا رفيع المستوى برئاسة اللواء سكوت بينديكت ، مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية ، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إنهرفى مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد فى هيئة قناة السويس ، وأكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مثمنًا العرض الذى قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة فى تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وهو الأمر، الذى حظى بتقدير القيادة السياسية المصرية، ووضعته إدارة القناة ضمن الأطروحات المقترحة خلال إدارة الأزمة.

وأكد الفريق ربيع، حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحى اللازم من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية من جراجات ومحطات لمراقبة الملاحة ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكرى من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوات الأمن الداخلي.

من جانبه، نقل اللواء سكوت بينديكت، تحيات الجنرال ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية وعبرعن سعادته بهذه الفرصة الرائعة لتقديم التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية فى وقت قياسي، مشيدا بجهود الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز المهم فى ظل الظروف المركبة لهذا الحادث الاستثنائى الذى أكد على أهمية قناة السويس للعالم أجمع وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي.

كما أعرب مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان العبور الآمن لحاملة الطائرات الأمريكية" أيزنهاور" وما لمسه من جهد وتعاون من قبل القوات المسلحة المصرية لتوفير التأمين اللازم.

وأكد اللواء بينديكت على ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوى العالمى والحفاظ على قناة السويس آمنة لاسيما فى ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين من قبل القوات المسلحة المصرية ودعم من قيادة سياسية تعى أهمية هذا المرفق الملاحى العالمي.

فى ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء سكوت بينديكت، مدير الشئون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية، والذى قدم بدوره للفريق رئيس الهيئة هدية تذكارية.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس هيئة قناة السويس مع مدير الشئون الاستراتيجة والوفد المرافق له
رئيس هيئة قناة السويس مع مدير الشئون الاستراتيجة والوفد المرافق له

 

رئيس هيئة قناة السويس يهدى درع القناة لمدير الشئون الاستراتيجية
رئيس هيئة قناة السويس يهدى درع القناة لمدير الشئون الاستراتيجية

 

رئيس هيئة قناة مع مدير الشئون الاستراتيجية بأمريكا
رئيس هيئة قناة مع مدير الشئون الاستراتيجية بأمريكا

 


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الاسماعيلية

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