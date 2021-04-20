اليوم السابع
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تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى تاسع أيام رمضان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 06:40 م
تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى تاسع أيام رمضان السحور
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
 
ويصل عدد ساعات الصيام فى اليوم التاسع من شهر رمضان 14 ساعة و57 دقيقة، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:29، وموعد الإمساك 3:29، وصلاة الفجر 3:49.
 
ويذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن آخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.
 
وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
 
ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

 


موعد الإفطار

موعد السحور

موعد الإمساك

موعد صلاه المغرب

صلاه المغرب

اول أيام رمضان

اول يوم رمضان

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