اليوم السابع
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تعرف على قرارات مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:56 م
تعرف على قرارات مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج للوقاية من كورونا كنيسة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة سوهاج، في بيان صادر لها اليوم، حول التداعيات الخاصة بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد حيث شمل البيان عدة قرارات هامه وجاء فيه: "الأباء الأجلاء .. أبناء الإيبارشية الأحباء.. نعمة لكم وسلام نظراً لتزايد أعداد المصابين وتفشى وباء كورونا فى مناطق عديدة بمحافظة سوهاج، وحفاظاً على سلامتكم وللحد من إنتشار العدوى والإصابة، وإلحاقاً للبيان السابق قررنا الأتى:

1 -  تقتصر صلوات القداسات والمناسبات بداية من جمعة ختام الصوم وحتى قداس عيد القيامة المجيد على الأباء الكهنة وعدد قليل من الشمامسة، مع البث المباشر للصلوات على مواقع التواصل المختلفة.

2-  إستجابة لرغبة الكثيرين من أبنائنا فى المناطق الأمنة، وشغفهم فى المشاركة فى القداسات والصلوات هذه الفترة، قررنا ترك الأمر لتقدير وحكمة الأب الراعى لكل كنيسة، مع التشديد على إستخدام كافة أدوات الوقاية وإستخدام كافة المساحات المتاحة فى الكنيسة لتحقيق التباعد الإجتماعى.

3 - تكثيف الصلوات هذه الفترة على نية المنتقلين جراء هذا الوباء ورفع وطأة هذا المرض عن جميع شعوب الأرض، وإضافة هذه النية فى القداسات.

4 - توعية أبناء الكنيسة بكافة إجراءات الوقاية السليمة من وباء كورونا وأخذ الإحتياطات اللازمة وعدم التهاون.

 5 - نعتذر عن إستقبال المهنئين بالعيد ونكتفى بالتهنئة عبر وسائل التواصل المختلفة حفاظاً على سلامتكم.

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