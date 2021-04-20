اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:50 ص
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تعرف على إجراءات تجديد رخص السيارات بوحدات التراخيص

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص
تعرف على إجراءات تجديد رخص السيارات بوحدات التراخيص حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد العديد من إجراءات تحديد رخصة التسيير ولابد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور ومنها:-

 

1.تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351


2.إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد 


3. شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق 


4.شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة


5.نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ماعدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات 


6.نموذج الفحص البيئى 


7.نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة 


8.فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل 


9.استلام الرخصة المؤمنة


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