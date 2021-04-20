"تضامن الإسكندرية" تحصد المركز الأول بين المحافظات فى تطبيق برنامج "إدارة الحالة"

الإسكندرية جاكلين منير

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وذلك لحصولها على المركز الأول فى برنامج إدارة الحالة على مستوى المحافظات، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، حيث تم تطبيق العمل على 1100 حالة منذ بداية برنامج إدارة الحالة، مما أسفر على حصد المركز الأول بين المحافظات.

الجدير بالذكر أن وحدة إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعى هى إحدى أهم الجهات المعنية بحماية الطفولة فى مصر فمن خلالها يتم تقديم حزمة من الخدمات تتمثل فى "تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية والحماية من المخاطر وتنمية مهارات والتأهيل والدمج فى المجتمع وتوفير البيئة السليمة لتنمية الطفولة والوقاية من المخاطر"، للأطفال المعرضين للخطر حيث، ويتم تقديم الخدمات من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين.